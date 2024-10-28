Koruması Bile Var! Çakarlı Lüks Aracın İçinden Sahte Polis Çıktı

İstanbul'un Esenler'de denetim gerçekleştiren polisler, plakasında "Koruma" ibaresi bulunan aracı durdurdu. Araçtaki D.İ., polis ekiplerine kendisinin de bir polis memuru olduğunu ve aracın koruma aracı olarak kullanıldığını beyan etti.

Ancak yapılan kontroller, D.İ.'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Aracın iç kısmında yapılan aramalarda, 3 el telsizi, 1 biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, 1 oyuncak tabanca ve çakar tertibatı ele geçirildi. D.İ. ile birlikte araçta bulunan G.Y. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca, araç sürücüsü G.Y.'ye "sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "çakar kullanımı" suçlarından 45 bin TL para cezası uygulandı. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, güvenlik güçlerinin sahtecilik ve suç faaliyetlerine karşı olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA