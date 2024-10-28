Koruması Bile Var! Çakarlı Lüks Aracın İçinden Sahte Polis Çıktı

Trafik uygulaması sırasında plakasında "Koruma" ibaresi bulunan çakarlı lüks aracın içinden sahte polis çıktı.

Son Güncelleme:
Koruması Bile Var! Çakarlı Lüks Aracın İçinden Sahte Polis Çıktı

İstanbul'un Esenler'de denetim gerçekleştiren polisler, plakasında "Koruma" ibaresi bulunan aracı durdurdu. Araçtaki D.İ., polis ekiplerine kendisinin de bir polis memuru olduğunu ve aracın koruma aracı olarak kullanıldığını beyan etti.

Koruması Bile Var! Çakarlı Lüks Aracın İçinden Sahte Polis Çıktı - Resim : 1

Ancak yapılan kontroller, D.İ.'nin gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu ortaya çıkardı.
Aracın iç kısmında yapılan aramalarda, 3 el telsizi, 1 biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, 1 oyuncak tabanca ve çakar tertibatı ele geçirildi. D.İ. ile birlikte araçta bulunan G.Y. ve H.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Koruması Bile Var! Çakarlı Lüks Aracın İçinden Sahte Polis Çıktı - Resim : 2

Ayrıca, araç sürücüsü G.Y.'ye "sahte plaka takmak veya kullanmak" ve "çakar kullanımı" suçlarından 45 bin TL para cezası uygulandı. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Koruması Bile Var! Çakarlı Lüks Aracın İçinden Sahte Polis Çıktı - Resim : 3

Olay, güvenlik güçlerinin sahtecilik ve suç faaliyetlerine karşı olan duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Polis çakarlı araç
Son Güncelleme:
Gökdelenin 43. Katından 'Düşmüştü'... Semanur'un Not Defteri Ortaya Çıktı! Semanur'un Not Defteri Ortaya Çıktı!
Kadın Kuaföründe 7 Kız Çocuğuna Cinsel İstismar! Kadın Kuaföründe 7 Kız Çocuğuna Cinsel İstismar!
Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşları Neler Yiyebilir? Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşları Neler Yiyebilir?
Uyuz Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Bulaşma Yolları Nelerdir? Uyuz Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Bulaşma Yolları Nelerdir?