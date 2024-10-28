Kadın Kuaföründe 7 Kız Çocuğuna Cinsel İstismar!
Nevşehir'de bir kadın kuaföründe skandal yaşandı. İş yerinde farklı zamanlarda staj yapan 7 kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan kuaför tutuklandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kadın kuaförlüğü yapan S.D, işletmede staj yapan bir kız çocuğunun ailesinin taciz iddiasıyla gözaltına alındı.
Kuaförün farklı zamanlarda iş yerinde staj yapan 6 kız çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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