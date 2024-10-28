Türkiye'nin Küçük Dahisinin Matematik Zekası Hayran Bıraktı

4 basamaklı sayıları hesap makinesi kullanmadan toplayabilen 6 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Hasan'ın yeteneği göz doldurdu.

Türkiye'nin Küçük Dahisinin Matematik Zekası Hayran Bıraktı

Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu yıl ilkokula başlayan Gökçek, hesap makinesi kullanmadan dört basamaklı sayıları hızlıca toplayabiliyor.
Gökçek'in matematikteki bu yeteneği, iki yıl önce yolda gördüğü araç plakalarını toplamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Artık, toplama işlemlerinin yanı sıra çarpma sorularını da rahatlıkla yanıtlıyor. Muratpaşa'daki bir devlet okuluna giden Hasan, öğretmenleri ve ailesi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Türkiye'nin Küçük Dahisinin Matematik Zekası Hayran Bıraktı - Resim : 1

Babası Vedat Gökçek, Hasan’ın yeteneğini ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini belirtti. “Oğlum, 5 yaşına girmek üzereyken araba plakalarını okumaya başlamıştı. Diş hekimimiz, diğer çocuklarla karşılaştırdığında Cesur'un farklı olduğunu söyledi. Onun zekası, arkadaşlarından belirgin şekilde öne çıkıyor” diye konuştu. Aile, Hasan'ın gelişimi için çeşitli denemeler yaptıklarını ve her defasında doğru yanıtlar aldıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Küçük Dahisinin Matematik Zekası Hayran Bıraktı - Resim : 2

Vedat Gökçek, “Özel bir eğitim almasını istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’ne ya da bir özel okula gitmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Küçük Dahisinin Matematik Zekası Hayran Bıraktı - Resim : 3

Küçük Hasan ise bu yeteneğini normal bulduğunu ve arkadaşlarına matematik işlemlerini gösterdiğini, ama onların fazla ilgi göstermediğini söyledi. “Zor sorular soruldukça daha heyecanlanıyorum. İşlemleri yaptıkça kendimi iyi hissediyorum” diyen Cesur, matematikle ilgili yeteneğini geliştirmeye devam etmek istediğini ifade etti.

Antalya'nın bu genç matematik dahisi, gelecekte ne gibi başarılar elde edeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: İHA

Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır? Öksürüğe Ne İyi Gelir ve Evde Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Kontratı Nasıl Hazırlanmalı? Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Kontratı Nasıl Hazırlanmalı?
Saitbey Sitesi Soruşturmasında Kamu Görevlileri Yargılanacak Saitbey Sitesi Soruşturmasında Kamu Görevlileri Yargılanacak
Kulüp Başkanı Açıkladı: Amedspor, Özgür Özel'den Ne İstedi? Amedspor, Özgür Özel'den Ne İstedi?