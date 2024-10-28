Türkiye'nin Küçük Dahisinin Matematik Zekası Hayran Bıraktı

Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu yıl ilkokula başlayan Gökçek, hesap makinesi kullanmadan dört basamaklı sayıları hızlıca toplayabiliyor.

Gökçek'in matematikteki bu yeteneği, iki yıl önce yolda gördüğü araç plakalarını toplamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Artık, toplama işlemlerinin yanı sıra çarpma sorularını da rahatlıkla yanıtlıyor. Muratpaşa'daki bir devlet okuluna giden Hasan, öğretmenleri ve ailesi tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Babası Vedat Gökçek, Hasan’ın yeteneğini ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini belirtti. “Oğlum, 5 yaşına girmek üzereyken araba plakalarını okumaya başlamıştı. Diş hekimimiz, diğer çocuklarla karşılaştırdığında Cesur'un farklı olduğunu söyledi. Onun zekası, arkadaşlarından belirgin şekilde öne çıkıyor” diye konuştu. Aile, Hasan'ın gelişimi için çeşitli denemeler yaptıklarını ve her defasında doğru yanıtlar aldıklarını dile getirdi.

Vedat Gökçek, “Özel bir eğitim almasını istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’ne ya da bir özel okula gitmesini arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçük Hasan ise bu yeteneğini normal bulduğunu ve arkadaşlarına matematik işlemlerini gösterdiğini, ama onların fazla ilgi göstermediğini söyledi. “Zor sorular soruldukça daha heyecanlanıyorum. İşlemleri yaptıkça kendimi iyi hissediyorum” diyen Cesur, matematikle ilgili yeteneğini geliştirmeye devam etmek istediğini ifade etti.

Antalya'nın bu genç matematik dahisi, gelecekte ne gibi başarılar elde edeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: İHA