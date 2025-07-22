Ne Bozcaada Ne Gökçeada: Yeni Tatil Trendi Burası Oldu! Hem Daha Ucuz, Hem Daha Huzurlu

Tatil sezonuyla birlikte doğayla baş başa, sakin bir kaçamak yapmak isteyenler gözünü Paşalimanı Adası’na çevirdi. Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı bu küçük ada, kalabalık tatil merkezlerinin aksine huzurlu atmosferi, bozulmamış doğası ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle şehirden bunalanların tercihi haline gelen Paşalimanı, Cunda ve Bozcaada gibi popüler destinasyonlara alternatif arayanlara yeni bir rota sunuyor.

TARİHLE İÇ İÇE BİR ADA DENEYİMİ

Geçmişte "Halone" ve "Proti" isimleriyle anılan Paşalimanı Adası, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir geçmişe sahip. Osmanlı döneminde Lala Mustafa Paşa ile özdeşleşen ada, tarih meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen izler taşıyor. Adada yer alan Paşalimanı, Harmanlı, Balıklı, Poyrazlı ve Tuzla köyleri hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla öne çıkıyor.