Saitbey Sitesi Soruşturmasında Kamu Görevlileri Yargılanacak
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi ile ilgili yedi belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararını iptal ederek soruşturma izni verdi.
Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi soruşturmasında Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, yedi belediye çalışanı hakkında soruşturma izni vermeyen Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'nın kararını iptal etti.
Bu kararla birlikte 44 kişiye mezar olan Saitbey Sitesi soruşturması kapsamında 7 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatılacak.
Kaynak: ANKA
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