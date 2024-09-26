44 Kişiye Mezar Olan Saitbey Sitesi Davasında Aileler Adalet Bekliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 6 Şubat depremlerinde 44 kişi hayatını kaybetti. Davanın beşinci duruşması yarın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi; Saitbey Sitesi’nde babası Hasan, annesi Hatice, kardeşi Sudenaz ve dedesi Ökkeş Çayırcı’yı kaybeden Tuba Erdemoğlu konuştu.

Erdemoğlu, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçti. Saitbey Sitesi'nde 44 canımızı kaybettik. 44 canımızın katillerinden birisi hariç diğerleri normal hayatlarına devam ediyor. Tüm sorumluların tutuklanmasını istiyoruz. Saitbey Sitesi'yle ilgili kamu görevlilerine soruşturma izni verilmedi. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'ndan itirazımızın kabul edilmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede müteahhit Hasan Çam, şantiye şefleri Halil İbrahim Us, Murat Kaş, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi sahibi Halil Yıldız ve kontrol elemanı Melike Yıldız hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada tutuklu sanıklardan şantiye şefi Halil İbrahim Us, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. 19 Nisan'da görülen üçüncü duruşmada da mahkeme heyeti, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin belirlediği uzman kişiler tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yıkımın zeminden kaynaklı olmadığı belirtildi. Raporda; müteahhit Hasan Çam'ın asli kusurlu olduğuna, diğer sanıklara kusur atfedilemeyeceği belirtildi. Bilirkişi heyetinin raporunun ardından 18 Temmuz'da sanık Halil Yıldız ve Yavuz Kaygısız tahliye edildi. Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, sanık Halil Yıldız'ın AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kayınbiraderi olduğunu söyledi.

Bilirkişi heyetinde yer alan akademisyenler, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe yazarak çekilme talebinde bulundu. Bilirkişi heyeti, kendilerinin ve ailelerinin hedef alındığını ileri sürdü. Ancak bilirkişi heyetinde yer alan akademisyenler dosyaya yeni bir dilekçe göndererek, dosyadan çekilme talebinin 'sehven' yapıldığını öne sürdü. Bu süreçte Dulkadiroğlu Kaymakamlığı da Saitbey Sitesi'yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Söz konusu karara karşı Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesini sundu.

Kaynak: ANKA