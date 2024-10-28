MEB'den Ara Tatil Kararı

Bakan Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında, ilk ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacağını ve bu dönemde ara tatil seminerlerinin öğretmenler için çevrim içi düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her ayın ilk haftasında düzenledikleri "Öğretmenler Odası Buluşmaları" ile öğretmenlerle bir araya geldiklerini, okullarda gerçekleştirdikleri ziyaretlerde de eğitimdeki güncel meseleleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Tekin, bu buluşmaların, eğitim politikaları üzerinde öğretmenlerin görüşlerini almak adına önemli bir platform oluşturduğunu vurguladı.

Bakanlığın çevrim içi seminer programı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli eğitim ve tartışma oturumları içerecek.

BAKAN TEKİN'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

Attıkları tüm adımları öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlediklerini kaydeden Tekin, “Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA