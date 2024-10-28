Bir Motosiklette 4 Kişi! Birbirlerinin Omzuna Çıktılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 genç, kasksız ve korumasız bir şekilde aynı motosiklete binerek trafiğe çıktı. Birbirinin omzuna tutunarak üst üste yolculuk yapan gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarını dikkate almadan tehlikeli şekilde yol almaya devam etti.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 4 genç bir motosiklete sığmak üst üste çıktı.

Arkadaşının omzunda yoluculuk yapan kişi kameraya yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden kilometrelerce ilerledi. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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