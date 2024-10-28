Bir Motosiklette 4 Kişi! Birbirlerinin Omzuna Çıktılar
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 genç, kasksız ve korumasız bir şekilde aynı motosiklete binerek trafiğe çıktı. Birbirinin omzuna tutunarak üst üste yolculuk yapan gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarını dikkate almadan tehlikeli şekilde yol almaya devam etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. 4 genç bir motosiklete sığmak üst üste çıktı.
Arkadaşının omzunda yoluculuk yapan kişi kameraya yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden kilometrelerce ilerledi. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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