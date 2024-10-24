MEB Açıkladı: Açık Öğretim Ders Geçme Notu Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık öğretim kurumları yönetmeliğinde önemli bir değişikliğe imza attı. 22 Ekim 2024 tarihli ve 32700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenleme ile açık öğretim ortaokul ve liselerinde ders geçme notları yeniden belirlendi ve örgün eğitim sistemiyle uyumlu hale getirildi.

DERS GEÇME NOTU YÜKSELDİ

Yeni düzenleme ile açık öğretim öğrencilerinin başarılı sayılabilmesi için gereken puan artırıldı. Açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden en az 70, diğer derslerden ise en az 50 puan almış olmak gerekecek. Açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılacak.

EN AZ 70 ALMA ŞARTI GETİRİLDİ

Ortaokul ve Lise İçin Ayrı Düzenlemeler Yönetmelik değişikliği, örgün eğitim ile uyumlu hale gelmesi adına açık öğretim ortaokulu ve liselerinde geçme notunu 45'ten 50'ye yükseltti. Ortaokul öğrencileri için Türkçe dersinden başarılı sayılmak için ise en az 70 puan alma şartı getirildi.

Ayrıca, bu düzenlemeyle açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ve imam hatip liselerine yönelik yönetmelikler de güncellenip birleştirilerek tek bir çatı yönetmelik altında toplandı. Bu şekilde açık öğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin başarısı, örgün eğitimle aynı kriterlere göre değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi