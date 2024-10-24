Dizilerin Yeni Bölümleri Bu Akşam da Yok: İşte Nedeni

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretim merkezine yapılan saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. TUSAŞ'taki hain saldırının ardından televizyon kanalları, dün akşam ekrana gelecek dizilerini yayınlamama kararı aldı.

Dizi sektöründe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

YENİ BÖLÜMLER BU AKŞAM DA YOK

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizilerin bu akşam da yayınlanmayacağını açıkladı.

Altuntaş, "Bu akşam da dizilerin yeni bölüm yayınları yapılmayacak. Nedeni reklam gelirinin düşüklüğü... Bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam toplanamadığı için tekrar yayınlar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem