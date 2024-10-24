Dizilerin Yeni Bölümleri Bu Akşam da Yok: İşte Nedeni

TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından dizilerin yeni bölümü dün akşam yayınlanmadı. Bugün yayınlanması beklenen dizilerin de tekrarlarının ekrana getirileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Dizilerin Yeni Bölümleri Bu Akşam da Yok: İşte Nedeni

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) üretim merkezine yapılan saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. TUSAŞ'taki hain saldırının ardından televizyon kanalları, dün akşam ekrana gelecek dizilerini yayınlamama kararı aldı.

Dizi sektöründe dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

YENİ BÖLÜMLER BU AKŞAM DA YOK

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizilerin bu akşam da yayınlanmayacağını açıkladı.

Altuntaş, "Bu akşam da dizilerin yeni bölüm yayınları yapılmayacak. Nedeni reklam gelirinin düşüklüğü... Bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam toplanamadığı için tekrar yayınlar yapılacak" ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Özkaya'dan TUSAŞ'taki Saldırıya KınamaAYM Başkanı Özkaya'dan TUSAŞ'taki Saldırıya KınamaGüncel

TUSAŞ Saldırısı Sonrası Sosyal Medya SoruşturmasıTUSAŞ Saldırısı Sonrası Sosyal Medya SoruşturmasıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
İzmir'de Orman Yangını İzmir'de Orman Yangını
En Çok Yapılan Bu Hatalar Elektrik Faturasını Uçuruyor En Çok Yapılan Bu Hatalar Elektrik Faturasını Uçuruyor
AYM Başkanı Özkaya'dan TUSAŞ'taki Saldırıya Kınama AYM Başkanı Özkaya'dan TUSAŞ'taki Saldırıya Kınama
Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırıldı! Ölümcül Bakteri Tespit Edildi: Tüm Marketlerden Apar Topar Kaldırıldı!