İzmir'de Orman Yangını
İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 12.32'de ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde meydana gelirken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangının başlamasından 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.
Kaynak: DHA
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