İzmir'de Orman Yangını

İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde yangın çıktı. Ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

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İzmir'de Orman Yangını

Yangın, saat 12.32'de ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde meydana gelirken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangının başlamasından 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahale sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Kaynak: DHA

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