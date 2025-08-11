Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası

ÜÇÜNCÜ DERECEDE DEPREM RİSKİ OLAN DEPREM BÖLGELERİ

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.