Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası
10 Ağustos 2025 tarihinde Balıkesir Sındırgı’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Yaşanan felaket sonrası vatandaşlar Türkiye’nin diri fay haritasını tekrardan sorgulamaya başladı. Vatandaşlar ‘Evimin altından fay geçiyor mu? Hangi bölgelerde deprem riski var?’ sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Türkiye’nin hangi bölgeleri deprem riski taşımakta? Bu şehirlerde yaşıyorsanız evinizde muhakkak deprem çantası bulundu. İşte il il güncel aktif fay haritası!
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’de bulunan diri fa hatları merak konusu oldu. Vatandaşlar ‘Hangi bölgelerde diri fay hattı var? Türkiye’nin hangi şehirleri deprem riski taşımakta?’ sorularını araştırırken gözler uyarılara çevrildi. Peki Türkiye’de hangi bölgeler birinci, ikinci ve üçüncü deprem riski taşımakta? Hangi bölgelerde diri fay hattı var? Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile güncellenen aktif fay haritasını paylaştı.
Peki evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.
Peki Türkiye’de birinci, ikinci ve üçüncü deprem riski taşıyan bölgeler hangisi?
BİRİNCİ DERECEDE DEPREM RİSKİ OLAN DEPREMLER BÖLGELERİ
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECEDE DEPREM RİSKİ OLAN DEPREM BÖLGELERİ
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECEDE DEPREM RİSKİ OLAN DEPREM BÖLGELERİ
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN BÖLGELER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.