Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı

Yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde işçilerin 19 Kasım'da greve başlayacağı belirtildi.

DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye çalışanları, Kadıköy Belediyesi önünde grev kararını duyurdu.

Emek ve Onur Derneği’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, işçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda 19 Kasım'da greve çıkacakları ifade edildi. Grev kararının belediye binasına asılacağına ilişkin duyuru ise Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.

Disk Genel İş 1 No’lu Şube üyesi işçiler, Kadıköy Belediyesi’ne grev kararını asıyor.



Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işçilerin istediği gibi sürdürülmezse 19 Kasım’da Kadıköy Belediyesi işçileri greve çıkacak.



Birleşen işçiler yenilmezler. pic.twitter.com/leOaLogYPV — Ekmek ve Onur (@ekmekveonur) October 24, 2024

Kaynak: Haber Merkezi