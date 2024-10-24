Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube üyesi işçiler, bugün (24 Ekim 2024) saat 13.00’te belediye binasına grev kararını astı.

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Kadıköy Belediyesi'nde Grev Kararı

Yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde işçilerin 19 Kasım'da greve başlayacağı belirtildi.

DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı belediye çalışanları, Kadıköy Belediyesi önünde grev kararını duyurdu.

Emek ve Onur Derneği’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, işçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda 19 Kasım'da greve çıkacakları ifade edildi. Grev kararının belediye binasına asılacağına ilişkin duyuru ise Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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