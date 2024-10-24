AYM Başkanı Özkaya'dan TUSAŞ'taki Saldırıya Kınama

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine saldırı düzenlendi. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı paylaştı.

AYM Başkanı Özkaya'dan TUSAŞ'taki Saldırıya Kınama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi ise yaralandı. Terör saldırısına yönelik soruşturmada, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

AYM Başkanı Özkaya'nın açıklaması şöyle:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleşen hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, Devletimizin birliğine ve bütünlüğüne kasteden her türlü terörist girişimi lanetliyoruz.

Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

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