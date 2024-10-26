MEB Talimat Verdi: Tüm Okullara 29 Ekim Genelgesi Gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir hafta boyunca kutlanmasına yönelik ilde bulunan tüm okullara genelge gönderdi. Genelgede, milli birlik ve beraberliğe vurgu yapılırken Türkiye Yüzyılı vizyonu da öne çıkarıldı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, bağımsızlık mücadelesini yücelten değerlerin aktarımının önemine dikkat çekildi.

Genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, milli ruh ve maneviyata sahip bireyler yetiştirmenin hedeflendiği belirtildi. 29 Ekim’in, "Milletimizin iradesinin tescili ve vatanseverliğimizin ilham kaynağı" olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, "Cumhuriyet’imizin ilanının 29 Ekim'de, birlik ve beraberlik duygusuyla kutlanması hepimizin ödevidir" ifadelerine yer verildi.

DERSİMİZ CUMHURİYETE DOĞRU FİLMİ İZLETİLECEK

Cumhuriyet Haftası boyunca, "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" adlı film, Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan tiyatro oyununun sinematografik versiyonu olarak öğrencilere sunulacak.

Bunun yanı sıra, tüm okullar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını yansıtan etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinliklerde, şehit yakınları ve gazilere de yer verilmesi hedefleniyor ve okulların Türk bayraklarıyla donatılması teşvik ediliyor.

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, Cumhuriyet'in kuruluş destanını konu alan ve Bakanlıkça hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Ayrıca tüm okullar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlayacak, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilecek ve Türk bayraklarıyla donatılacak.

Kaynak: AA