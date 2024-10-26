Denizli'de Orman Yangını 2 Gündür Sürüyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iki gün önce başlayan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

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Perşembe günü Başkarcı Mahallesi’ndeki Başkarcı Dağı'nda başlayan yangına, gece boyunca da müdahale edildi. Hava aydınlanınca, yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Denizli'de Orman Yangını 2 Gündür Sürüyor - Resim : 1

Sarp ve dağlık arazide devam eden söndürme faaliyetlerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, çeşitli iş makineleri ve 4 helikopter destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Denizli'de Orman Yangını 2 Gündür Sürüyor - Resim : 2

Kaynak: AA

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