Denizli'de Orman Yangını 2 Gündür Sürüyor

Perşembe günü Başkarcı Mahallesi’ndeki Başkarcı Dağı'nda başlayan yangına, gece boyunca da müdahale edildi. Hava aydınlanınca, yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Sarp ve dağlık arazide devam eden söndürme faaliyetlerine, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, çeşitli iş makineleri ve 4 helikopter destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Kaynak: AA