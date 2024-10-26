MSB: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

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Kaynak: AA

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