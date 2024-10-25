MSB Duyurdu: 30 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki hava harekâtlarına ilişkin açıklama yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!"
Kaynak: DHA
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