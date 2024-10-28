Şehirlerarası Otobüste Doğum Yaptı

Düzce'de bir kadın otobüste doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehirlerarası Otobüste Doğum Yaptı

Sakarya'dan Bolu'ya giden 19 KK 093 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kadının doğum sancısı başladı. Yolcuların şoföre bilgi vermesiyle otobüs Düzce Otogarı'na girerek, sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Otogara giren otobüs içindeki kadın sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri otobüste doğuran anne N.T.A. ve bebeği, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum Acil Servisine kaldırdı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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