Okula Giderken Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Kurtarılamadı
Diyarbakır’da görevli olduğu okula gitmek için sabah saatlerinde minibüse binen öğretmen Hayrullah Afşin, minibüste kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Afşin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diyarbakır’da sabah görevli olduğu Kayapınar ilçesindeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu’na gitmek için şehir içi minibüse binen Hayrullah Afşin, kalp krizi geçirdi.
Afşin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye sevk edildi. Afşin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
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