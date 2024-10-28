Özgür Özel'den Lisansı RTÜK Tarafından İptal Edilen Açık Radyo'ya Dayanışma Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK tarafından karasal yayınlarına son verilen Açık Radyo'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da RTÜK'ün karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo'yu ziyaret etti.

Özel’i Açık Radyo’nun girişinde Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve radyo çalışanları karşıladı.

Özgür Özel'den Lisansı RTÜK Tarafından İptal Edilen Açık Radyo'ya Dayanışma Ziyareti - Resim : 1

Radyo binasına bir ziyaret gerçekleştiren Özel; Madra ve çalışanlarla sohbet etti.

Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Özel, RTÜK’ün “Kurul kararlarını tanımayanların lisansı iptal edilir” maddesinin kötü niyetle işletilerek lisansın iptal edildiğini ifade etti.

Özgür Özel'den Lisansı RTÜK Tarafından İptal Edilen Açık Radyo'ya Dayanışma Ziyareti - Resim : 2

YAYIN YAPMA SÖZÜ

Özel, kendisinin geçmişte kısa bir radyoculuk deneyimi olduğunu anımsatarak, Açık Radyo’nun yeniden açılmasıyla birlikte radyoya gelerek program yapacağını belirterek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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