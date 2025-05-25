İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI KALDIRILMADI

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, cayma hakkı kapsamından çıkarılması gündemde olan cep telefonu, bilgisayar ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerle ilgili önemli bir geri adım atıldığı bildirildi. Bu ürünler, yapılan son düzenlemeyle tekrar cayma hakkı kapsamında değerlendirilecek.

Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün gruplarından biri olan elektronik cihazlar için cayma hakkının korunmasıyla birlikte, dijital platformlarda yapılan alışverişlerin daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.