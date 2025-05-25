İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, mesafeli satış sözleşmelerinde tüketicilerin cayma hakkını kullanması durumunda iade kargo ücreti ile ilgili yeni bir karar alındı.
Kaynak: AA
Yapılan açıklamada, daha önce 23 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, iade kargo ücretinin hangi tarafça karşılanacağına ilişkin kararın sözleşme öncesinde belirlenmesi yönünde değişiklik yapıldığı ve bu düzenlemenin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesinin planlandığı hatırlatıldı. Ancak 4 Eylül 2024'te gerçekleştirilen 28. Tüketici Konseyi'nde gündeme gelen talepler doğrultusunda bu karar yeniden gözden geçirildi.
İADE MASRAFI TÜKETİCİYE YANSITILMAYACAK
Bakanlık, yapılan değerlendirmeler neticesinde, tüketicilerin cayma hakkını kullandığı durumlarda iade kargo ücretinin yine satıcı veya sağlayıcı tarafından ödenmesi yönünde yönetmelikte yeni bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Böylece, tüketicinin ekonomik haklarının korunmasına yönelik mevcut uygulama sürdürülecek.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI KALDIRILMADI
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, cayma hakkı kapsamından çıkarılması gündemde olan cep telefonu, bilgisayar ve akıllı saat gibi elektronik ürünlerle ilgili önemli bir geri adım atıldığı bildirildi. Bu ürünler, yapılan son düzenlemeyle tekrar cayma hakkı kapsamında değerlendirilecek.
Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün gruplarından biri olan elektronik cihazlar için cayma hakkının korunmasıyla birlikte, dijital platformlarda yapılan alışverişlerin daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.
BİLGİLENDİRME FORMUNA YENİ ZORUNLULUKLAR EKLENDİ
Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bir başka hüküm kapsamında da satıcı ve sağlayıcıların tüketicileri daha doğru bilgilendirmesi hedefleniyor. Buna göre, mesafeli sözleşme yapılmadan önce verilen ön bilgilendirme formunda, uyuşmazlık halinde tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvuru şartına ilişkin bilginin yer alması zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemelerle birlikte tüketici haklarının korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.