Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak
Bir dönem batarya teknolojilerinde Avrupa'nın en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkan Northvolt, iflasın eşiğinde kritik bir viraja girdi. Şirketin İsveç’in kuzeyindeki Skellefteå kentinde faaliyet gösteren fabrikasında üretimin Haziran ayı sonunda tamamen durdurulabileceği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsveçli mahkeme tarafından atanan kayyum, Mart ayından bu yana Northvolt’un varlıklarını satışa çıkarmış durumda. Ancak bugüne dek herhangi bir yatırımcıdan ciddi bir teklif alınamadı. Şirketin Skellefteå’daki fabrikası, şu anda yalnızca kamyon üreticisi Scania için hücre üretimi yapıyor.
900 ÇALIŞAN İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Şirket sözcüsü Matti Kataja, gün içinde 900 çalışanın da katılımıyla sanal bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Toplantıya Northvolt Operasyon Direktörü Matthias Arleth’in başkanlık edeceği aktarıldı. Ancak toplantının içeriğine dair detay verilmedi; şirket, toplantıyı yalnızca “rutin bir güncelleme” olarak tanımlamakla yetindi.
ÇÖKÜŞÜN AYAK SESLERİ
Northvolt’un mali krizi, geçen yıl ABD’de yapılan iflas koruma başvurusu ile görünür hale gelmişti. O dönemde dünya çapında yaklaşık 7000 çalışanı bulunan şirket, bir dizi operasyonel hatanın ardından ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise, son üretim hattının da durması ihtimali gündemde.
GÖZLER HAZİRAN SONUNA ÇEVRİLDİ
Şirketin yeniden ayağa kalkması için bir alıcının çıkması şart. Aksi halde, Northvolt’un İsveç’teki son üretim noktası da sessizliğe bürünecek. Haziran sonuna kadar somut bir teklifin gelmemesi durumunda, fabrikadaki tüm faaliyetlerin askıya alınması bekleniyor.