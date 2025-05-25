Bir Zamanların Akü Devi Alıcı Yolu Gözlüyor! İflası Sonrası Son Kalesi de Yıkılacak

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsveçli mahkeme tarafından atanan kayyum, Mart ayından bu yana Northvolt’un varlıklarını satışa çıkarmış durumda. Ancak bugüne dek herhangi bir yatırımcıdan ciddi bir teklif alınamadı. Şirketin Skellefteå’daki fabrikası, şu anda yalnızca kamyon üreticisi Scania için hücre üretimi yapıyor.