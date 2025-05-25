Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek

Kredi kartıyla sigara satın alan tüketicilerden ekstra ücret veya komisyon talep eden işletmelere karşı Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kurumlar, bu uygulamanın yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Sigara Kredi Kartı
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Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı ve BDDK, özellikle sigara satışlarında kredi kartı kullanımına yönelik işletmelerin ilave ücret talep etmeye devam ettiğine dair artan şikâyetler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, kredi kartı kullanımından kaynaklı hiçbir şekilde tüketiciden komisyon veya benzeri bir bedel istenemeyeceği açıkça ifade edildi.

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Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek - Resim: 2

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında, üye iş yerlerinin, kartın kullanımı nedeniyle kart sahibinden herhangi bir ek ödeme talep etmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

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Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek - Resim: 3

YASAYA UYMAYANLARA ÜYELİK FESHİ UYARISI

Açıklamada, söz konusu yasal düzenlemeye aykırı hareket eden iş yerlerinin, bankalarla olan üye iş yeri sözleşmelerinin feshedilebileceği uyarısında bulunuldu. Ticaret Bakanlığı ve BDDK, bu tür durumlarda vatandaşların doğrudan savcılıklara ya da BDDK’ya şikâyette bulunabileceğini belirtti.

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Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek - Resim: 4

VATANDAŞLARA ŞİKÂYET ÇAĞRISI

Tüketicilerden gelen şikâyetlerin dikkate alınarak adım atıldığı vurgulanan açıklamada, halen kredi kartı ile sigara alışverişinde ilave ücret talep eden işletmelerin denetleneceği ve gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi. Vatandaşların bu tür uygulamalarla karşılaşmaları durumunda ilgili işletmeleri yetkili mercilere bildirmesi istendi.

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