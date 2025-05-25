Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek
Kredi kartıyla sigara satın alan tüketicilerden ekstra ücret veya komisyon talep eden işletmelere karşı Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kurumlar, bu uygulamanın yasaya aykırı olduğunu vurgulayarak gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ticaret Bakanlığı ve BDDK, özellikle sigara satışlarında kredi kartı kullanımına yönelik işletmelerin ilave ücret talep etmeye devam ettiğine dair artan şikâyetler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, kredi kartı kullanımından kaynaklı hiçbir şekilde tüketiciden komisyon veya benzeri bir bedel istenemeyeceği açıkça ifade edildi.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında, üye iş yerlerinin, kartın kullanımı nedeniyle kart sahibinden herhangi bir ek ödeme talep etmesinin yasak olduğu hatırlatıldı.
YASAYA UYMAYANLARA ÜYELİK FESHİ UYARISI
Açıklamada, söz konusu yasal düzenlemeye aykırı hareket eden iş yerlerinin, bankalarla olan üye iş yeri sözleşmelerinin feshedilebileceği uyarısında bulunuldu. Ticaret Bakanlığı ve BDDK, bu tür durumlarda vatandaşların doğrudan savcılıklara ya da BDDK’ya şikâyette bulunabileceğini belirtti.
VATANDAŞLARA ŞİKÂYET ÇAĞRISI
Tüketicilerden gelen şikâyetlerin dikkate alınarak adım atıldığı vurgulanan açıklamada, halen kredi kartı ile sigara alışverişinde ilave ücret talep eden işletmelerin denetleneceği ve gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi. Vatandaşların bu tür uygulamalarla karşılaşmaları durumunda ilgili işletmeleri yetkili mercilere bildirmesi istendi.