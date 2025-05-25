Sigara Satışında Kart Komisyonu Alanlara Yaptırım Geliyor! Sözleşmeler Feshedilecek

YASAYA UYMAYANLARA ÜYELİK FESHİ UYARISI

Açıklamada, söz konusu yasal düzenlemeye aykırı hareket eden iş yerlerinin, bankalarla olan üye iş yeri sözleşmelerinin feshedilebileceği uyarısında bulunuldu. Ticaret Bakanlığı ve BDDK, bu tür durumlarda vatandaşların doğrudan savcılıklara ya da BDDK’ya şikâyette bulunabileceğini belirtti.