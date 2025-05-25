Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit

Gazeteci Fatih Altaylı, evinin bulunduğu mahalleye gece yarısı asılan pankartla tehdit edildiğini açıkladı. Kamera görüntüleri olduğunu belirten Altaylı, suç duyurusunda bulunduğu ifade etti.

Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul'da yaşadığı mahallede gece yarısı tehdit edildiğini açıkladı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Altaylı, söz konusu eylemin "yaşadığın yeri biliyoruz" mesajı taşıyan açık bir gözdağı olduğunu belirtti ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Altaylı, 23 Mayıs gecesi yaşandığını belirttiği olayda, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin evinin bulunduğu sokakta bir pankart astığını ifade etti.

Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit - Resim : 1

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece bir grup haydut evimin bulunduğu mahalleye gelip kendi iğrençliklerini gösteren bir pankart astılar ve bunu asma nedenlerini de bir yalanla ifade ettiler. Bölgedeki kamera görüntüleri ile suç duyurusunda bulunuyorum. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi."

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Kaynak: Haber Merkezi

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