AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Hatay'da Deprem!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden olan Hatay bu akşam bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 22.21'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 4,04 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak bildirdi. Deprem verilere göre 5.5 km derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi