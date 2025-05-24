Deprem İçin 'Kara Kutu' Sistemi! Türkiye'de Bir İlk... Anında Devreye Girecek

Deprem ülkesi olan Türkiye’de en önemli problemlerden biri de afet anında yaşanan iletişim problemleri büyük tepki çekiyordu. Türkiye'de ilk kez Kocaeli'de uygulanan Kara Kutu sistemi, dijital hizmetlerin kesintisiz sürmesini, haberleşmenin devam etmesini ve arama-kurtarma operasyonlarının hızlanmasını sağlayacak. Bu sistemle iletişim ve kurtarma çalışmalarında hayati bir destek sağlanması hedefleniyor.

Afetlere hazırlık kapsamında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Kara Kutu" sistemini tamamladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin tanıtımında yaptığı açıklamada, kara kutu kavramının uçaklarda kullanıldığını hatırlatarak, bu sistemi afet durumlarında belediye hizmetlerinin ve iletişimin kesintisiz sürmesi için kurduklarına dikkat çekti.

Kara Kutu sitemine ilişkin bilgi veren Büyükgöz, "Birincisi, deprem veya herhangi bir afet anında Gebze Belediyesi'nde hiçbir şekilde veri kesintisi yaşanmayacak. Dijital belediyecilik hizmetleri kesintisiz sürecek. İkincisi, kent geneline yerleştirilen 36 baz istasyonu sayesinde haberleşme kesintiye uğramayacak. Depremlerden sonra en büyük problemlerden biri iletişimdir. Bu sistemle radyo link altyapısı üzerinden iletişim devam edecek. Üçüncüsü ise sistemin içerisine Gebze'deki tüm binaların mimari projeleri yüklendi. Böylece arama-kurtarma ekipleri afet anında hangi binada nasıl bir yapı olduğunu görebilecek. Böylelikle herhangi bir afet döneminde kurtarma ekipleri, o mimari projeye göre çalışmalarını yapacaklar” dedi.

Afet anında sisteme bir şey olması durumunda da mobil sistemin devreye girdiğini anlatan başkan Büyükgöz, projenin maliyetine ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye, afet kuşağında yer alıyor. Veri kaybı ve haberleşme kesintisi yaşanmaması için bu sistemin modüler şekilde yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Projenin toplam yatırım maliyeti 60-70 milyon TL. Bazı vatandaşlarımız bu maliyetin yüksek olduğunu düşünebilir. Ancak biz bir deprem ülkesiyiz. Tedbirlerimizi önceden almak zorundayız. Bu sistem bir lüks değil, ihtiyaçtır."

Kaynak: İHA