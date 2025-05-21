Büyük Deprem Kapıda mı? Ünlü Profesör 'İstanbul Hazır Olsun' Dedi, Tek Tek Açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından milyonlarca insan diken üstünde yaşamaya başladı. Artçı depremlerin yaşandığı megakentle ilgili uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Prof. Dr. Bektaş, İstanbulluların 7'den küçük depremlere alışması gerektiğini söyledi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Büyük Deprem Kapıda mı? Ünlü Profesör 'İstanbul Hazır Olsun' Dedi, Tek Tek Açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da AFAD verilerine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kentte paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 aydır artçı depremler sürüyor. Uzman isimlerden zaman zaman konuyla ilgili açıklamalar geliyor.

İSTANBUL'DA 7'DEN BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Dün akşam saatlerinde yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem yine endişeye yol açtı. Bu büyüklükteki depremlerin artçı mı yoksa öncü mü olduğu merak ediliyor. İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olup olmayacağı da yine yanıtlanmayı bekleyen sorular arasında bulunuyor. Ünlü profesörler bu konuda mutabık kalmış değil.

'İSTANBULLU DEPREMLERE ALIŞSIN'

Prof. Dr. Osman Bektaş, 7'nin üzerinde deprem beklemediğini söyledi. Yaptığı son açıklamada da benzer ifadeler kullanan Bektaş, İstanbulluların 7'den küçük depremlere alışması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbullu 7'den küçük depreme alışmalıdır. Doğuda İzmit, Batıda Ganos Fayları 250 yıl arayla 7'den büyük deprem üretirken; ortadaki Merkezi Marmara Fayı birkaç yıl arayla 7'den küçük deprem üretir. Ancak, İstanbul en üst düzeyde depreme hazır olmalıdır."

Murat Kurum 5 Milyon Kişi İçin Duyurdu! Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacağız'Murat Kurum 5 Milyon Kişi İçin Duyurdu! Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacağız'Güncel

İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladıİstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez AçıkladıGüncel

Etiketler
Deprem Osman Bektaş
Son Güncelleme:
Özgür Özel: HSK Aday Seçimlerinde Usulsüzlük Yapıldı CHP HSK Seçimleri İçin AYM'ye Başvuracak
Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor: İşte Siyah Çayın Tadını Unutturacak Sağlık Deposu Dünyanın Dört Bir Yanında Yetiştiriliyor! Şifası Saymakla Bitmiyor, Siyah Çayın Tadını Unutturuyor
Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Her Gün Zencefil Yerseniz Ne Olur? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
İstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü? Ünlü Profesör Açıkladı İstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü?
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor