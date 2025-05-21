Büyük Deprem Kapıda mı? Ünlü Profesör 'İstanbul Hazır Olsun' Dedi, Tek Tek Açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da AFAD verilerine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, kentte paniğe neden oldu. Yaklaşık 1 aydır artçı depremler sürüyor. Uzman isimlerden zaman zaman konuyla ilgili açıklamalar geliyor.

İSTANBUL'DA 7'DEN BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Dün akşam saatlerinde yaşanan 4 büyüklüğündeki deprem yine endişeye yol açtı. Bu büyüklükteki depremlerin artçı mı yoksa öncü mü olduğu merak ediliyor. İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olup olmayacağı da yine yanıtlanmayı bekleyen sorular arasında bulunuyor. Ünlü profesörler bu konuda mutabık kalmış değil.

'İSTANBULLU DEPREMLERE ALIŞSIN'

Prof. Dr. Osman Bektaş, 7'nin üzerinde deprem beklemediğini söyledi. Yaptığı son açıklamada da benzer ifadeler kullanan Bektaş, İstanbulluların 7'den küçük depremlere alışması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İstanbullu 7'den küçük depreme alışmalıdır. Doğuda İzmit, Batıda Ganos Fayları 250 yıl arayla 7'den büyük deprem üretirken; ortadaki Merkezi Marmara Fayı birkaç yıl arayla 7'den küçük deprem üretir. Ancak, İstanbul en üst düzeyde depreme hazır olmalıdır."