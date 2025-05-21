İstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü? Ünlü Profesör Açıkladı

İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Uzman Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının önceki büyük depremin artçısı olduğunu belirterek, “Korkulacak bir durum yok” dedi.

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İstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü? Ünlü Profesör Açıkladı

İstanbul Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe yol açarken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının geçtiğimiz ay Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2’lik depremin artçısı olduğunu belirterek "Korkulacak bir durum yok" dedi.

İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem, 23.36’da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında kaydedildi. AFAD’ın verilerine göre yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü? Ünlü Profesör Açıkladı - Resim : 1

PROF. DR. BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Depremin ardından gözler uzman yorumlarına çevrilirken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşların içini rahatlattı. 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş, şunları yazdı:

"M4 Büyükçekmece İstanbul depremi, 23 Nisan M6,2 depremin artçısıdır. Orta Marmara Çukurundan Kumburgaz Çukuru ve İstanbul'a doğru depremsellik ve creep derinliği sığlaştığından M6,2 depremi Büyükçekmece önlerinde durdurulmuştur. Korkulacak bir durum yok. Geçmiş olsun."

'BÜYÜK DEPREM GERÇEKLEŞMEZ'

Bir sosyal medya kullanıcısının, depremin olası Kumburgaz Fayı üzerindeki etkisini sorması üzerine Bektaş, "İstanbul'a doğru depremsellik ve creep derinliği sığlaştığından (Uchida,di.2019) büyük deprem gerçekleşmez. Korkulacak durum yok." yanıtını verdi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Prof. Dr. Bektaş, "Çekmeceden geçen sismik kesit ne söylüyor?" sorusunu yanıtladı. Bektaş, "1- 1912 M7,4 depremi altındaki fayın derin creep ve akma zonu ile birlikte depremsellik Çekmeceye doğru sığlaşmaktadır (Uchida,di.2019). 2- Kabuğun en ince ve deformasyon gerilmelerinin de en az olduğu Çekmecede 6,2 depremi durmuştur." diye yazdı.

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