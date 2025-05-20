İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Sarsıntı saat 23.36'da ve 8.16 km derinlikte kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre sarsıntı yerin 14.9 km derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi