İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı.
İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.
AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Sarsıntı saat 23.36'da ve 8.16 km derinlikte kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-20
Saat:23:36:53 TSİ
Enlem:40.815 N
Boylam:28.38583 E
Derinlik:8.16 km
Detay:https://t.co/izpvxE69ZD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre sarsıntı yerin 14.9 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 20, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/0q5zqqIpqF
20.05.2025, 23:36:52 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 14.9 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi