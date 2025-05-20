İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak açıkladı.

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İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaştı.

İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi - Resim : 1

AFAD, Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Sarsıntı saat 23.36'da ve 8.16 km derinlikte kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli verilerine göre sarsıntı yerin 14.9 km derinliğinde gerçekleşti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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