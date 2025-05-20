Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Akademisyen Cenk Yiğiter Yoğun Bakıma Alındı: Saldırı Anı Kameralarda

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yiğiter'e saldırı anı ise anbean kameralara yansıdı.

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Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yiğiter, saldırının evinin önünde gerçekleştiğini duyurdu.

Cenk Yiğiter sosyal medya paylaşımında, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" dedi.

YOĞUN BAKIMDA

Cenk Yiğiter, İbn-i Sina Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Yiğiter'in kan kaybı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Akademisyen Cenk Yiğiter Yoğun Bakıma Alındı: Saldırı Anı Kameralarda - Resim : 1

DEHŞET KAMERALARDA

Öte yandan Yiğiter'e evinin önünde düzenlenen saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen videoda iki şahsın Yiğiter'i takip ettiği ve silahla vurduktan sonra olay yerinden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku'nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Cenk Yiğiter, barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle 2017’de, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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