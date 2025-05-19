Ege Bölgesi’nde 15 Saatte 19 Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 19 Mayıs 2025 gece saat 00:00’dan itibaren Aydın, İzmir, Muğla ve Ege Denizi açıklarında toplam 19 deprem meydana geldi. Depremlerin çoğu 3.0 büyüklüğünün altında gerçekleşirken, en dikkat çeken sarsıntı saat 15:58’de Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli Mahallesi’nde yaşandı.

Yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki bu deprem, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Yetkililer, Aydın genelinde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını, hasar tespiti yapılmadığını bildirdi.

Uzmanlar, Ege Bölgesi’nin tektonik olarak aktif bir bölge olduğunu ve bu tür hafif şiddetteki sarsıntıların normal olduğunu belirtiyor. Vatandaşlara panik yapmamaları, ancak deprem hazırlıklarını gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı. Bölgedeki sismik aktiviteler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: İHA