İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul Büyükçekmece’de dün gece meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrasında uyardı. Kentsel dönüşüm için çağrısını yenileyen Ercan ‘Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi’ dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladı

23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında ‘Büyük deprem mi olacak?’ endişesi ile diken üstünde yaşayan İstanbullular, dün gece yeni bir depremle sarsıldı.

İstanbul’da dün akşam saat 23.36’da Büyükçekmece merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 8.16 kilometre olarak açıkladı.

İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

AFAD 4 KANDİLLİ 4,2 DEDİ

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin Marmara Denizi çevresinde gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,2, derinliği ise 14,9 olarak belirtildi.

İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

AHMET ERCAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Meydana gelen deprem sonrasında uzmanlarda da açıklamalar peş peşe geldi. Daha önce İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklama ile herkesi korkutan Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün gece meydana gelen deprem sonrasında da açıklama yaptı.

İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladı - Resim : 3

'EN AZ İKİ DEPREM KAÇINILMAZ'

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Ercan, ‘M4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır. Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız’ diyerek uyardı.

Ercan, bir takipçisinin ‘Hocam İstanbul'a gideceğim çekiniyorum başka bir fayda M5.0 üstü beklentiniz var mı?’ sorusunu ise ‘Yok’ diyerek yanıtladı.

'BÜYÜK DEPREM İÇİN EN AZ 20 YIL VAR'

23 Nisan’da İstanbul ilk olarak Silivri açıklarındaki 3.9 büyüklüğünde, 12:49'da ise 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Peş peşe meydana gelen depremler Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir’de de hissedildi. Deprem sonrasında açıklama yapan Ercan ‘M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var’ demişti.

İstanbul Depremi Korkuttu, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İlk Yorum Geldiİstanbul Depremi Korkuttu, Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İlk Yorum GeldiGüncel

İstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü? Ünlü Profesör Açıkladıİstanbul'da Korkutan Deprem Artçı mı Yoksa Öncü mü? Ünlü Profesör AçıkladıGündem

İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi: Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan Peş Peşe Açıklamaİstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi: Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan Peş Peşe AçıklamaGüncel

Etiketler
Deprem İstanbul
Son Güncelleme:
Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz Narın Üzerine Tuz Döküp Yemek Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Faydasını Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz
Cam Şişelerin Altında Tırtık Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız Cam Şişelerin Altında Tırtık Olmasının Nedeni Ortaya Çıktı: İlk Kez Duyacaksınız
Survivor Adası Alev Aldı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor... İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi İsmail Balaban Elendi, Meryem Kasap Çılgına Döndü: Tüm Eşyalarını Ateşe Verdi
Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış Başladı! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor, 2 İlçe Gözden Çıkarıldı Deprem Sonrası İstanbul'da Büyük Kaçış! Bu İlçelerde Yaşayanlar Apar Topar Semt Değiştiriyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı
Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zammı Açıkladı Emeklilere 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: İşte Kurban Bayramı İkramiyesine Yapılacak Zam
Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti Mahfi Eğilmez Türkiye'nin Kanayan Yarasını İfşa Etti
Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a Dev Yeni Rakip Geliyor