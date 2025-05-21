İstanbul Depreminin Bilinmeyen Şifresi! Kaçınılmaz Senaryoyu İlk Kez Açıkladı

23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında ‘Büyük deprem mi olacak?’ endişesi ile diken üstünde yaşayan İstanbullular, dün gece yeni bir depremle sarsıldı.

İstanbul’da dün akşam saat 23.36’da Büyükçekmece merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 8.16 kilometre olarak açıkladı.

AFAD 4 KANDİLLİ 4,2 DEDİ

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin Marmara Denizi çevresinde gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,2, derinliği ise 14,9 olarak belirtildi.

AHMET ERCAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Meydana gelen deprem sonrasında uzmanlarda da açıklamalar peş peşe geldi. Daha önce İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklama ile herkesi korkutan Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün gece meydana gelen deprem sonrasında da açıklama yaptı.

'EN AZ İKİ DEPREM KAÇINILMAZ'

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Ercan, ‘M4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır. Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız’ diyerek uyardı.

Ercan, bir takipçisinin ‘Hocam İstanbul'a gideceğim çekiniyorum başka bir fayda M5.0 üstü beklentiniz var mı?’ sorusunu ise ‘Yok’ diyerek yanıtladı.

M4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok.



Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir.



Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır.



Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre… — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 20, 2025

'BÜYÜK DEPREM İÇİN EN AZ 20 YIL VAR'

23 Nisan’da İstanbul ilk olarak Silivri açıklarındaki 3.9 büyüklüğünde, 12:49'da ise 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Peş peşe meydana gelen depremler Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir’de de hissedildi. Deprem sonrasında açıklama yapan Ercan ‘M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var’ demişti.