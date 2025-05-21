Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL

Nesli tehlike altında bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan İztuzu, Patara ve Çıralı gibi Akdeniz sahillerinde yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu bölgelerde, 20.00 ile 08.00 saatleri arasında sahillere giriş yasaklandı. Ateş yakmanın ve mangal yapmanın da yasaklandığı sahillerdeki kurala uymayanlara ise 557 bin 212 TL idari para cezası uygulanacak. Yasaklar, eylül ayı sonuna kadar sürecek.

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehdit altındaki türler arasında gösterilen caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) için yuvalama dönemi başladı. Her yıl nisan sonu ya da mayıs başında başlayan bu dönem, erişkin dişilerin yumurta bırakmasıyla başlayıp, temmuz ortalarından itibaren yavruların yumurtadan çıkışıyla devam ederek eylül sonuna kadar sürüyor. Türkiye, bu türler için Akdeniz’in en önemli yuvalama alanlarına ev sahipliği yapıyor.

Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL - Resim : 1

TÜRKİYE 21 YUVALAMA SAHİLİNE SAHİP

Türkiye'deki deniz kaplumbağası yuvalama sahilleri arasında en geniş alan Antalya’da bulunuyor. Ekoloji Araştırmaları Derneği’nin (EKAD) çalışmalarını 27 yıldır sürdürdüğü 30 kilometrelik Belek sahili, hem Türkiye’nin hem de tüm Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı olarak öne çıkıyor. Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerine yayılmış toplam 21 sahilde bu türlerin yumurtlama faaliyetleri gözlemleniyor. Bu sahiller arasında Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık ve Samandağ yer alıyor.

Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL - Resim : 2

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bu kumsallarda yuvalama dönemi boyunca sıkı önlemler uyguluyor. Mayıs’tan eylül sonuna kadar, geceleri sahile girişin yanı sıra kamp faaliyetleri ve her türlü ateş yakılması da yasak. Kuralları ihlal edenler için belirlenen ceza miktarı ise 2025 yılı itibarıyla 557 bin 212 TL.

Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL - Resim : 3

GECELERİ KAPLUMBAĞALARI KULLANACAK

Bu yılın ilk caretta caretta yuvaları, EKAD ekibinin Belek sahilindeki çalışmaları sırasında 5 Mayıs gecesi tespit edildi. Koruma altına alınan ilk üç yuva, sezonun başladığını simgeliyor. Sahillerdeki bilgilendirme tabelaları ve uyarılarla ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi hedeflenirken, kumsalların gece saatlerinde yalnızca deniz kaplumbağalarına bırakılması sağlanıyor. Gündüz saatlerinde ise sahiller turistik kullanım için açık olacak.

Manzarasıyla Büyülüyor Ama Gece Girişi Yasak! Bu Sahillere Adım Atmanın Cezası 557 Bin 212 TL - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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