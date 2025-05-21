Murat Kurum 5 Milyon Kişi İçin Duyurdu! Yıl Sonuna Kadar Tamamlayacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümünde önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, afetlere karşı alınacak önlemlerin dijital sisteme taşınması hakkında da konuştu.

'2B ALANI BIRAKMAYACAĞIZ'

Yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren haberi duyuran Bakan Kurum ‘Heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız’ dedi.

'İLK KEZ İSTANBUL'DAN BAŞLANACAK'

Konut fiyatlarındaki manipülasyonu engellemek için de atılan önemli bir adımı duyuran Bakan Kurum ‘Bilgi merkezi kurulacak. Vatandaş bu sistemde evinin gerçek maliyetini öğrenebilecek. Sistem ilk kez İstanbul'dan başlanacak’ dedi.

Murat Kurum’un konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

'DAHA GÜVENLİ OLACAK'

Üç boyutlu şehir modeli projesi başladı. Vatandaşı rahatsız eden manipülasyonlar engellenecek. Sistemde evin maliyeti görünecek. Şehirlerimiz daha güvenli olacak. İstanbul aynı zamanda deprem riskinin en yüksek olduğu şehir. Değer haritaları kentsel dönüşüm politikaları ile entegre edeceğiz. İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu dijital olarak izleyip adımlarımızı böyle atacağız.

'HAYIRLI OLSUN'

2027'nin ortasına kadar tüm Türkiye'de aynı dijital yapıyı hayata geçireceğiz. İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Türkiye'nin attığı bu adımla şimdiden küresel ölçekte dikkat çekti. Vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Tapu sorununu çözmek için adımları atacağız. Mülkiyet hakları şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

İmar planı noktasında 2B alanların tescili noktasında vatandaşımızın bekleyen imar haklarını sorunlarını hep birlikte aşacağız. Seçim meydanında verdiğimiz sözleri tutacağız.

'YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ'

5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.

'BİNALAR KIYASLANABİLECEK'

Vatandaş bu sistemde evinin gerçek maliyetini öğrenebilecek. Taşınmazın gerçek değeri için yanındaki binalarla kıyaslanacak. Vatandaşı rahatsız eden manipülasyonlardan artık etkilenmeyecek. Sistem ilk kez İstanbul'dan başlanacak. 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak sistem 2027'nin ortasına kadar tamamlanacak ve Türkiye dijital alt yapıyı hazır hale getireceğiz.

İstanbul'un en büyük problemi diyeceğimiz deprem dönüşümü de 39 ilçede hep birlikte yapmak durumundayız. Bakanlığımızın kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtiyoruz. Gerekli talimatı verdik.

Kaynak: Haber Merkezi