Diyarbakırlı Bir Annenin Gözyaşları! Boş Kovanlar, Yanmış Kamyonet... Baba ve Oğluna Ne Oldu? Cinayet mi? Sır Perdesi Aralanıyor

Diyarbakır’da Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed, yardım bahanesiyle çağrıldıkları yerde yanmış kamyonette ölü bulundu. Olay yerinde boş kovanlar ve DNA izleri tespit edilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Acılı eş Filiz Sati, gözyaşları içinde adalet çağrısı yaptı.

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan dehşet verici olay, bölge halkını yasa boğdu. 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati, bir yardım bahanesiyle evlerinden ayrıldıktan sonra yanmış bir kamyonetin içinde cansız bedenleri bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde boş kovanlar, cesetlerden metrelerce uzakta ayakkabılar ve DNA örnekleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakırlı Bir Annenin Gözyaşları! Boş Kovanlar, Yanmış Kamyonet... Baba ve Oğluna Ne Oldu? Cinayet mi? Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 1

ACILI EŞ VE ANNENİN İSYANI

tv100 muhabiri Canan Altıntaş, Remzi Sati’nin eşi Filiz Sati ile olay sonrası bir araya geldi. Gözyaşları içinde konuşan Filiz Sati, eşinin ve oğlunun son anlarını anlattı. Filiz Sati, eşinin ortağı Ali Mert’in olay günü iki kez arayarak bir hayvanın kaçtığını söyleyip yardım istediğini belirtti. “Eşim dışarıya pek çıkmazdı, elbiselerini bile çıkarmazdı. Ali, ‘Hayvan kaçtı, gel yardım et’ dedi. Eşim önce ‘Sen yakala, ben geleyim’ dedi ama sonra Ali tekrar arayıp ‘Yakaladım, acele gel’ diyerek köprü başına çağırdı. Oğlumu götürmemesini söyledim, ‘Hayvan oğlana zarar verir’ dedim ama ikisi de gitti. Bir daha geri dönmediler” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Diyarbakırlı Bir Annenin Gözyaşları! Boş Kovanlar, Yanmış Kamyonet... Baba ve Oğluna Ne Oldu? Cinayet mi? Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 2

Filiz Sati, kimseye husumetlerinin olmadığını vurgulayarak, “O adam iki kez aradı ve onları götürdü. Allah onun belasını versin! İdam istiyorum. Yaşattığını o da yaşasın” sözleriyle adalet talebini dile getirdi.

Diyarbakırlı Bir Annenin Gözyaşları! Boş Kovanlar, Yanmış Kamyonet... Baba ve Oğluna Ne Oldu? Cinayet mi? Sır Perdesi Aralanıyor - Resim : 3

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olay yerindeki deliller, cinayetin planlı olabileceği şüphesini güçlendiriyor. Cesetlerden 150 metre uzakta bulunan Muhammed’e ait ayakkabı, çocuğun kaçmaya çalıştığını düşündürüyor. Boş kovanlar ve DNA örnekleri üzerinde çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 3 şüphelinin ifadeleri soruşturmaya yön verecek. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için titiz bir çalışma yürütüyor.

Diyarbakır’da yaşanan bu trajedi, hem yerel halkı hem de kamuoyunu derinden sarsarken, ailenin adalet arayışı sürüyor.

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Kaynak: tv100

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