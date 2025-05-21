12 Yaşındaki Kerem'in Ölümünde Korkunç Şüphe! Arkadaşının Annesi Cinayetten Yargılanmaya Başlandı

Yalova’nın Termal ilçesinde, 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya’nın okul arkadaşı F.B.’nin evinde tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olaya dair yedi yıl sonra yeni bir yargı süreci başladı. Olay sırasında evde bulunan F.B.’nin annesi Serpil B., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

'KAZARA VURULDU' DEDİLER AMA...

3 Haziran 2018’de Termal’e bağlı Akköy’de yaşanan trajik olayda, sabah saatlerinde arkadaşının evine giden Kerem Karakaya'nın, iddiaya göre F.B. tarafından evdeki odunlukta bulunan tüfekle kazara vurulduğu öne sürülmüştü. Ancak deliller ve tanık beyanlarındaki tutarsızlıklar, dosyanın seyrini değiştirdi. F.B.’nin yaşının küçük olması ve cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle soruşturma, annesi Serpil B. hakkında yürütüldü.

YENİDEN DAVA AÇILDI

Başlangıçta ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Serpil B. hakkında, dosyada yer alan detaylar sonrası ağır ceza mahkemesinde yeni bir dava açıldı. Özellikle olayda kullanılan tüfeğin iki kez ateşlenmesi, kartuş değişimi, silahın yüksekliği ve çocuğun bunu tek başına kullanamayacağı yönündeki bilirkişi raporu, şüpheleri derinleştirdi.

'BİR ŞEY GÖRDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ'

Kerem Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, Serpil B.’nin el, yüz ve kıyafetlerinde barut kalıntısı tespit edildiğini ve olayın kaza değil cinayet olduğunu savundu. Tankut, "Tüfeğin 2,5 metre yükseklikteki odunlukta değil, çamaşır makinesinin yanında olduğunu düşünüyoruz. Kerem balkon kapısından baktıktan sonra bir şey gördü sonra öldürüldü. Kerem’in elbiselerinde çamur, sürüklenme izleri var. Adli Tıp’ta 4 parmak izi var. Biri tutmuş, infaz edilmiş. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Serpil B., SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmedi. Olay günü oruç tuttuğunu ve sabah ezanı sonrası uyuduğunu belirten B., olaydan birkaç gün önce yabani hayvanları korkutmak için tüfekle ateş ettiğini, bu nedenle barut izlerinin bulunmuş olabileceğini ifade etti. Ayrıca, olayın ardından birçok kişiye temas ettiğini de ekledi.

İddialar üzerine sanık Serpil B., "Asla kabul etmiyorum. İyi senaryo yazdılar. Namusuma laf ettiler" oiye konuştu.

'TRABZON'A KAÇTILAR'

Serpil B.'nin tutuklanmasını isteyen anne Rahime Karakaya, "Sabahleyin çocuğum Badminton maçına gidecekti. Çocuğum evden çıkıp minibüs durağına geliyor. Orada bisikletle geliyor. Fatih’i bekliyor Fatih gelmiyor. Fatih gelmeyince Fatih’in evine gidiyor. Fatih’in evine gittiğinde çocuğum gider gitmez vurulmuş. Dayısı beni aradı. ‘Fatih’le Kerem kavga etti bizim eve gelin’ dedi. Eşimi aradım eşimle birlikte eve gittik, yol ağzında ambulansın beklediğini gördüm. Ambulansı görünce çocuğumun olduğunu anladım. Hastaneye gittim yüzüne battaniye örtmüşler. Çocukla anneyi aynı gün ifadeye almışlar, ifadelerini aldıktan sonra gece 3’te Trabzon’a kaçıyorlar. Olayı çocuğun yapmadığını biliyorduk, şimdiye kadar Asliye Ceza da yargılandı. Kadın şu ana kadar eli kolu serbest geziyor. Ben devlete güveniyorum, bir an önce çocuğumun katilinin tutuklanmasını istiyorum.” dedi.

Baba Halil Karakaya ise 12 yaşındaki F.B.'nin tüfeği kullanamayacağını belirterek, "Bu silahı 12 yaşındaki bir çocuğun kullanma şansı sıfır. Bu silahın ağırlığı 4 kilo 300 gram, boyu da 110 santim. Bugün bizim bir mahkememiz vardı, bir tutuklanma olmadı. Serpil hanımın tutuklanmasını istiyorum. Oğlumun ölümünün üzerinden 6 yıl geçti bir ay sonra 7 yıl olacak. Serpil hanımın üzerinde, elinde ve yüzünde elbisesinde barut izi ve swap izi olduğu halde hiçbir tutuklama yoktur. Ne kadar talep edersek edelim bir türlü olmuyor. Bilirkişi raporunda çocuğun bu silahı kullanamayacağı netleşti. Silahın Serpil hanımın kullandığı belli. Şu anda Serpil hanım kasten adam öldürmekten yargılanıyor” diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Serpil B. hakkında adli kontrol kararının uygulanmasına devam edilmesine karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: DHA