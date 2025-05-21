MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan

Eyüpsultan Kız İmam Hatip Lisesi’nde Ensar’dan Okçular Vakfı’na kadar tartışmalı pek çok dernek faaliyet gösteriyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul binasının Menzil cemaati tarafından inşa edildiği ortaya çıktı. Okulun müdürü Önder İHL Derneği yönetim kurulunda yer alırken İHH ise konferansını yine bu okulda gerçekleştirdi.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
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MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ensar Vakfı’ndan Menzil cemaatine, Okçular Vakfı’ndan İHH’ya kadar tartışmalı yapıların etki alanına girmiş durumda. Okulun müdürü Fatma Aktuğ da birçok kez AKP teşkilatları tarafından ziyaret edilirken kendisi aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi.

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 1

Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, MEB’e bağlı olmasına karşın kaynakları ve sağlanan imkanlarla dikkat çeken liseler arasında yerini alıyor. Bakanlığın yanı sıra derneklerinde kaynak akıttığı lisede tartışmalı kurumların faaliyetleri ise dikkat çekici.

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 2

BİNA MENZİL’DEN

Eğitim öğretim yılının başında birçok okulda temizlik ve hijyen sorunu yaşanırken Eyüpsultan AİHL son teknolojiyle yeni binasına kavuştu. 24 bin metrekare alana sahip binanın inşasını ise Deniz Yapı Taahhüt Proje Müşavirlik Ve Ticaret Anonim Şirketi yaptı. Söz konusu şirket Menzil cemaatine ait ve adeta cemaatin kasası konumunda.

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 3

İFTAR ENSAR’DAN

Kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan dernekler Ensar Vakfı’nın okulda yürüttüğü faaliyetler de dikkat çekici. Geçen ramazan ayında Ensar Vakfı okulda ‘bereket ve maneviyat sofrası’ başlığıyla iftar programı düzenledi. Programa 300 çocuk katıldı. Bunun yanı sıra okul ortaokul öğrencileriyle Ensar Vakfı’nı ziyaret etti.

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 4

SPOR OKÇULUK VAKFI’NDAN

Okullar arası spor müsabakalarında Eyüpsultan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni Okçular Vakfı temsil etti. Müsabakalarda bir öğrenci Okçular Vakfı’na ait kıyafetlerle katıldı. Okulun sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19-20 Mart Okul Sporları İstanbul İl Yarışmaları Geleneksel Türk Okçuluğu Gençler Kategorisinde İstanbul dördüncüsü olarak Türkiye Şampiyonasında okulumuzu temsil etmeye hak kazanan sevgili öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 5

KONFERANS İHH’DAN

Kamuoyunda tartışılan ve pek çok kez yaptığı açıklamalarla haber olan İHH İnsani Yardım Vakfı Genç İHH konferansını Eyüpsultan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdi. Yapılan konferans okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılırken akıllarda pek çok soru işareti kaldı.

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 6

MÜDÜR ÖNDER İHL’DEN

Eyüpsultan AİHL’nin müdürü Fatma Aktuğ aynı zamanda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Okula sıklıkla ziyarette bulunan ÖNDER İHL Derneği yönetimi birçok etkinlik de düzenledi.

MEB’e Bağlı Okul Derneklerin Faaliyet Alanına Dönüştü: Bina Menzil’den İftar Ensar’dan - Resim : 7

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay MEB’in tüm liselere aynı standartları sağlaması gerektiğini vurguladı. Çocukların MEB’e emanet olduğunu da vurgulayan Özbay “Çocuklarımızın eğitiminden güvenliğine kadar okulun içerisine girdiği andan itibaren Bakanlık sorumlu. Kamuoyunda tartışmalara neden olan bazı kurumların bu okullara girmesi ya da okullara girerek meşrulaştırılması kabul edilemez. Okullar siyasetin alanı değildir. Söz konusu kurumların siyasi bağlantılarını, siyasi faaliyetlerini iyi biliyoruz. Bu kabul edilemez. Okullar partilerin propaganda alanı değildir” dedi.

2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde okullarda hijyen sorunlarını hatırlatan Özbay “İmam Hatip Liselerine sağlanan birçok imkanın tüm liselere sağlanması gerekiyor. Hiçbir lise ayrıcalıklı olmamalı ya da ötekileştirilmemeli. Tüm çocuklara eşit şartlar sunulmalı” ifadelerini kullandı.

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Menzil Ensar Vakfı
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