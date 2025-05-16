Menzil Tarikatında Tansiyon Fırladı! Kardeşlerine 'FETÖ' Benzetmesi Yaptı, Devlete Seslendi

Menzil tarikatında lider Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası patlayan miras kavgasında gerilim büyüyor. Kardeşlerini cemaatten çalmakla suçlayan Muhammed Saki Erol, bu kez de "FETÖ" benzetmesi yaptığı oluşum için "FETÖ hangi alanlarda kullanılıyorsa bunlar da aynı alanlarda kullanılıyor "dedi.

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Menzil Tarikatında Tansiyon Fırladı! Kardeşlerine 'FETÖ' Benzetmesi Yaptı, Devlete Seslendi

Adıyaman merkezli Menzil tarikatı, lideri Abdülbaki Erol'un 2023 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan krizle sık sık gündeme geliyor. Erol kardeşler arasındaki gerilim tüm cemaate yansırken, Erol ailesinde büyük bir miras kavgası patlak verdi ve Muhammed Saki Erol, kardeşlerini cemaatten "çalmakla" suçlayıp o paralarla gösterişli sofralar, pahalı otomobiller, silahlar gibi şeyler aldıklarını söyledi.

'DEVLET O PARALARI BULSUN'

Nefes gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre; cemaat tarafından toplanan paralara yeniden değinen Muhammed Saki Erol, kardeşlerinin mal mülk derdinde olduğunu ifade etti. "Ben inanıyorum ki sofi olan, olmayan; namaz kılan, kılmayan herkes yardım etti buralara" diyen Erol, cemaatin elindeki paranın şok edici bir miktar olduğunu vurguladı. Ama bunu söylemenin kendisine düşmeyeceğini belirten Erol, "Toplanan paralar nereye gitti, devlet bulsun" dedi.

Menzil Tarikatında Tansiyon Fırladı! Kardeşlerine 'FETÖ' Benzetmesi Yaptı, Devlete Seslendi - Resim : 1

'FETÖ DEMEK BUNLARA ÖDÜL'

Erol, bir kez daha kardeşlerine yüklenerek Menzil'i FETÖ ile kıyasladı. "FETÖ demek ödül kalır bunlara" diyen Muhammed Saki Erol, FETÖ hangi alanlarda kullanılıyorsa onların da aynı alanlarda kullanıldığını söyledi. Bu kişilerin her türlü usulsüzlüğü yapabileceklerini iddia eden Erol, "FETÖ ile bunların patronları aynı" diye konuştu.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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