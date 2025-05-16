‘Nurettin Yıldız’ Protestosu Galatasaray Üniversitesi’ne Sıçradı! İlber Ortaylı Öğrencilerle Tartıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan ve ‘altı yaşında evlenilebileceği’ne dair fetvasıyla hatırlanan Nurettin Yıldız, geçmişteki tartışmalı açıklamaları nedeniyle öğrencilerin yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Üniversite kampüsünde başlayan protestolar kısa sürede büyürken, polisle öğrenciler arasında yaşanan gerginlikler sonucunda 97 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 6’sı ise tutuklandı.

GERİLİM GALATASARAY'A SIÇRADI

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar, kısa süre sonra başka üniversitelere de sıçradı. Galatasaray Üniversitesi’nde bazı öğrenciler, protestolara destek amacıyla toplandı. Bu esnada ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile karşı karşıya geldi.

'BU PROTESTOYU BİTİRİN ARTIK'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ortaylı’nın bir öğrenciye, “Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyuluyor. Ortaylı, konuşmasının devamında protestolara son verilmesi çağrısında bulunarak, "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" sözleriyle öğrencilere çağı yaptı.

ÖĞRENCİLERDEN SERT TEPKİ

Öğrenciler ise Ortaylı’ya yönelik tepkilerinde, "Pedofiliyi savunan hoca mı olur?" diyerek Yıldız’a yönelik eleştirilerini dile getirmeyi sürdürdü. Hem Boğaziçi hem de Galatasaray Üniversitesi yönetimlerinden olaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi