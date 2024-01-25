Nurettin Yıldız'ın skandal sözlerine tepki yağdı: İslam’ın yaş haddi yoktur, büluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Büluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Küçük çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm Talak Suresi’nin 4. ayetidir. Aybaşı olmamışlar üç ay beklesin diyor. Kim aybaşı olmaz? Çocuk yaştakiler. Demek ki Kuran, çocukların aybaşı olmadan önce nikâhlanabileceklerini de kabul ediyor” dedi.

Yıldız’ın çocuk evliliklerine Kuran’a dayandıran fikirleri tepki çekti. Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in aktardığına göre, ilahiyatçı-felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, “Bu apaçık sapkınlıktır. Bu asılsız iddialar laik hukuka ve Türk toplumunun kültürel değerlerine meydan okumaktır” dedi.

Prof. Dr. Filiz, “Çocuklarla ergenlikten önce bile evlenilebileceğini öne sürmek, en başta çocuklara yönelik cinsel taciz ve saldırganlığı meşrulaştırmaktır. Ayrıca nikâh ve evlilik, İslam'da teşvik edilmiş olsa dahi ne Kuran’a inanıp inanmamakla ilgilidir ne de şeriatın bir gereğidir. Çocuk evliliğini savunmak Kuran’a ve İslam'a iman etmekle bir tutulamaz” diye konuştu.