Kastamonu'da kan donduran cinayet: Öldürüp mezarlığa attılar!

Kastamonu'da vatandaşlar, mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş erkek cesedi buldu.

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Kastamonu'da kan donduran cinayet: Öldürüp mezarlığa attılar!

Kastamonu’da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Kan donduran cinayetin faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olay, Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta yerde yatar vaziyette bir erkek ile karşılaşan vatandaşlar, şahsın alkollü olduğunu düşünerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alkollü olduğu düşünülen şahsın başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine intikal eden Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu. Bölgede boş kovan arayan polis ekipleri bulunan şahsın Tolga B. olduğunu tespit etti. Mezarlığa atıldığı değerlendirilen Tolga B.’nin faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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