Sırtından vurup ölümüne sebep olmuştu, Urla'da yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde sırtından tabancayla vurulup daha sonra kaçtığı otomobiliyle kaza yapıp hastanede yaşamını yitiren Recep Baysener’in cinayet şüphelisi, Urla ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Son Güncelleme:
Sırtından vurup ölümüne sebep olmuştu, Urla'da yakalandı

Önceki akşam saat 17.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi Polat Caddesi’nde meydana gelen olayda, B.A. (24) tarafından sırtından tabancayla vurulduğu öğrenilen Recep Baysener (31), otomobiliyle kaçtığı esnada kaza yapmıştı. Kontrolden çıkarak ters dönen aracın içerisinde bulunan Baysener, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ayrıca meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli B.A.’yı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Urla’da bir arkadaşının evinde saklandığı anlaşıldı. Eve düzenlenen operasyonda suç aletiyle birlikte yakalanan B.A. gözaltına alınırken, iddiaya göre ikili arasında alacak meselesinden kaynaklı husumet olduğu öne sürüldü. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller
Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek Ekranda büyük kıyım... Final kararları duyuruldu! 4 dizi artık seyredilemeyecek
Çorlu Tren Katliamı davası yine ertelendi Çorlu Tren Katliamı davası yine ertelendi
Dursun Özbek'ten 'Murat Kurum' açıklaması: Uyumlu bir çalışma ortamımız oldu Dursun Özbek'ten 'Murat Kurum' açıklaması: Uyumlu bir çalışma ortamımız oldu
ÇOK OKUNANLAR
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor Sil baştan değişti: Tapuda yeni dönem başlıyor
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici Mansur Yavaş önde, Turgut Altınok'la arasındaki fark dikkat çekici
Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor: Zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekli kök maaşı bir kez daha değişiyor
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye adım adım zirveye çıkıyor! Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu