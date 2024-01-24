Dursun Özbek'ten 'Murat Kurum' açıklaması: Uyumlu bir çalışma ortamımız oldu

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kulübü ziyaretinde kullandığı ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendini savundu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Türkiye Bankalar Birliği ile olan yapılandırma anlaşması çerçevesinde ağır bir borç yükü altında olmalarına rağmen tüm branşlarda rekabetlerini sürdürdüklerini belirten Özbek, "Bankalar Birliği, Galatasaray'ın ürettiği bütün fonları bir yerde topluyor, faiz ve anapara ödemeleri için yarısını süpürüyor, diğer yarısını da Galatasaray'ın yönetilmesi için serbest bırakıyor. Bugün yönetimin ve 2024 mayısından sonra gelecek yönetimin de şu mecburiyeti var. Hesap yaparak, Galatasaray'ı olması gibi yönetmek için gereken para ihtiyacı neyse bunun iki mislini oluşturması lazım ki hem borcu tasfiye etsin hem de Galatasaray'ı yönetsin. Bu borç yükünden kurtulmak, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için çalışmalarımızda önemli aşama kaydettik. Çok yakın bir tarihte kulübümüz için hayati derecede önemli olan bu konuda müjdeli haberler vereceğiz. Bu sayede yaklaşık yıllık 950 milyon liraya varan faiz yükünden kulübümüzü kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

'İTİBAR ETMEYİN'

Dursun Özbek, son dönemde futbol takımının maaş ve ödemeleri üzerinden Galatasaray'ı karıştırmak için hamlelerin yapıldığını ileri sürerek, "Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum. Bu manipülasyonlara kesinlikle itibar etmeyin. Şu anda kulübümüzde ter döken oyuncularımızın prim dahil tüm ödemeleri yapılmıştır. 3-4 ay geriden geliyormuşuz gibi bir şey yok. Kulüp personelimize de ayın 1'i gelmeden maaş ödemelerini düzenli bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

'GÖRÜŞLERİMİ PAYLAŞTIM'

Dursun Özbek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Galatasaray'ı ziyareti sonrasında oluşan gündem hakkında da konuşmak istediğini dile getirerek şöyle devam etti: "Sayın Murat Kurum ile Emlak Konut Başkanlığı, Bakanlığı döneminde ve özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisi ile uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadeler, bu 8 senelik süre zarfında Sayın Bakan ile yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır."

'CANLARI SAĞOLSUN'

Özbek, Kurum'la ilgili sözlerinin ardından bir grup Galatasaray üyesinin kendisine karşı imza kampanyası başlatmasına da tepki gösterdi: "Bu dilekçenin içeriğine diyeceğim hiçbir şey olmaz ama üslubunu ve kullanılan hitap şeklini kabul etmiyorum. Benim oturduğum koltuk genel kurulun bana emanet ettiği, kurucumuz Ali Sami Yen'in koltuğudur. Bu koltuk her şeyden yücedir. Günlük tartışmaların çok üstünde, korunması gereken bir makamdır. Sayın Divan Başkanı dilekçiyi okuduğu zaman kullanılan ifadeleri sizler de göreceksiniz. Galatasaray'a yakışmadığını düşünüyorum. Bizim etik değerlerimiz, beni böyle düşünmeye sevk ediyor. Bana bir telefon uzakta olan kardeşlerim basın açıklaması ile kendilerini açıklamak istediler. Canları sağ olsun. Biz zafer yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz. Bu zafer yürüyüşünde ben ve arkadaşlarım maddi ve manevi hiçbir destekten, Galatasaray'ı başarıya taşımak için ne gerekiyorsa yapmaktan sakınmıyoruz. En önemlisi sizlerin bize verdiği desteğin devam etmesidir. Biz ne yaparsak yapalım sizin desteğinizden mahrum olduğumuz zaman yaptığımızın hiçbir kıymeti yok. Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor. Yarın başka değerli bir kardeşim bu koltukta oturacak. Bu koltukta oturan kişi kim olursa olsun başarı için tek bir şartı var. Kenetleme sürdüğü sürece yönetimler başarılı olur. Aslolan Galatasaray'dır gerisi de teferruattır."