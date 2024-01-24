CHP'li Ağbaba'dan emekli maaşı zammına tepki: Emekli zammı cebe girmeden eridi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Daha sonra teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri de yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tüm ürünlerin fiyatlarının arttığını, verilecek zammın emeklinin cebine girmeden eridiğini anlattı.

İktidarın emeklilerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunduğunu söyleyen Ağbaba, "Emekliye gele gele 2 bin 500 lira zam geldi. Bu zammın sebebi CHP'nin mücadelesi, emeklilerin ses yükseltmesi. Emeklilere çağrı yapıyorum, en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar emekliler sesinizi yükseltin ve bu iktidar sizin sesinizi duysun. Biz de CHP Grubu olarak en düşük emekli maaşı asgari ücret oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Mülakat kaldırılmadığı sürece Türkiye'de adaletin sağlanamayacağını savunan Ağbaba, gençler arasında ayrımcılık yapıldığını öne sürdü.

Ağbaba, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, "Zam dediğin emekliye verilen iki kuruşla olmaz. Zam dediğin, gıdaya yapılan zam gibi olur. Zam dediğin, trafik sigortasına yaptığı yüzde 400 gibi zam gibi olur." ifadesini kullandı.

Kiraların attığını ifade eden Ağbaba, emeklinin bir maaşıyla ev kiralamasının mümkün olmadığını söyledi.

Veli Ağbaba, deprem bölgesindeki fabrikaların desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.