Eski AİHM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş hayatını kaybetti

Eski AİHM yargıcı ve akademisyen Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Eski AİHM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş hayatını kaybetti

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkan Yardımcısı ve akademisyen Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Karakaş bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, 22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın yargıcı seçilmişti. 1 Ocak 2015'ten itibaren AİHM ikinci bölüm başkanı, 1 Kasım 2015 tarihinde ise AİHM başkan yardımcısı oldu. 30 Nisan 2017'de asıl görev süresi dolduğu için bölüm başkanlığı ve başkan yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. Ergüvenç Karakaş, 2019 yılında yeni yargıç Saadet Yüksel görevine başlayana kadar yargıçlık görevini sürdürdü.

Prof. Dr. Karakaş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.

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