Ali Koç'un kokteylin içeriğini sorduğu garson işten çıkarıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaşadığı 'kokteyl' diyaloğu gündem olan garson Mertcan Kanmaz işten çıkarıldı.

Sosyal medyadan videoyla açıklama yapan Mertcan Kanmaz, "Yakın bir zamanda bir olay yaşanmıştı. İnsanlar ikiye ayrıldı, bir kısmı Ali Bey'i linçledi, bir kısmı da olayı normalleştirdi. Herkes benim Ali Bey'den para aldığımı düşündü. Ben kimseden para alamadım" dedi.

"Hatta Ali Bey'in ekibinden kimse bana ulaşmadı" diyen Kanmaz, "Keşke ulaşsalardı, en azından Ali Bey'le konuşma fırsatı yakalardım. Çünkü karanlıkta suratını bile göremedim, tanısaydım giderdim. Ali Bey'in bunu tamamen şaka amaçlı yaptığını düşünüyorum. Bunun bana iki zararı oldu. Biri linçlendim, ikincisi işimden oldum. Bu konunun daha fazla uzatılmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte içki dağıtan garson Mertcan Kanmaz'a "Ne bunlar?" diye sormuş, Kanmaz da "Kokteyl" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Koç, Kanmaz'a "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" demişti. Kanmaz daha sonra yaptığı açıklamada, kokteyllerin içeriğini bilemediğini söylemişti.