İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen iri yapılı, aroması yüksek "Lapseki devi" olarak bilinen kirazlar hasatla birlikte yurt dışına gönderilmeye başlandı. Çay bardağına sığmayan bu özel kirazlar, üreticisine yüksek kazanç sağlıyor.
Kaynak: AA
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yetişen iri ve aromalı kirazlar, bu yıl da hem iç piyasada hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. “Lapseki devi” olarak bilinen Premier Giant çeşidi başta olmak üzere birçok türde kiraz, hasat dönemiyle birlikte Avrupa ülkeleri ve ABD’ye ihraç ediliyor.
ÇAY BARDAĞINA SIĞMIYOR, KİLOGRAMI KAZANDIRIYOR
Kalibresi ve tadıyla öne çıkan Lapseki kirazının bir tanesi 22 grama kadar çıkabiliyor. Yüksek şeker oranı ve kendine özgü aromasıyla bilinen bu meyveler, gösterişli yapısıyla ihracatçıların da gözdesi. "Çay bardağına sığmıyor" söylemiyle ünlenen kirazlar, üreticisine de yüksek kazanç sağlıyor.
GÜNDE 120 TON YURT DIŞINA GİDİYOR
Türkiye genelinde 815 bin dekarlık kiraz üretim alanının yaklaşık 17 bin dekarı Çanakkale'de bulunuyor. Yıllık 30 bin tonluk üretimin üçte biri ise Lapseki’den karşılanıyor. Bu yıl ilçe genelinde 10 bin 320 tonluk rekolte beklenirken, hasat döneminde her gün yaklaşık 120 ton kiraz yurt dışına gönderiliyor.
100 BİN AĞAÇTAN EMEKLE GELEN LEZZET
Lapseki’de 8 bin 600 dekarlık alanda “Ziraat 900”, “Eşme”, “Regina”, “Early Burlat” gibi birçok kiraz çeşidi üretiliyor. Hasat, sıcak hava nedeniyle sabah erken saatlerde başlıyor. Toplanan kirazlar özenle kasalanarak boyutlarına ve türlerine göre ayrılıyor. Bahçesinde Lapseki'de yetişen tüm kiraz çeşitlerinin yer aldığını anlatan Tekçe, hasada 21 Haziran'da başladıklarını, 10-12 gün daha devam edeceklerini belirtti.
"AZ AMA DEĞERLİ BİR SEZON"
Bölgede 40 yılı aşkın süredir meyvecilik yapan 65 yaşındaki Salih Tekçe, bu sezon hava şartlarından dolayı verimin düştüğünü ancak bu durumun fiyatlara olumlu yansıdığını belirtti. "Mal az olunca fiyatlar yükseliyor. Bu yıl yüksek rakamlar görüyoruz" dedi. 20 dönümlük bahçesinde 1200’e yakın kiraz ağacı bulunan Tekçe, ürünün kalitesinin bahçe bakımına bağlı olduğunu da vurguladı. "Toplayan gidiyor ama ben öyle yapmam" diyen Tekçe, hasat sonrası bile sulama ve gübreleme yapmaya devam ettiğini, yüksek verimin bu özverili bakımla mümkün olduğunu ifade etti.
FESTİVALE KİRAZ BURADAN GİTTİ
Tekçe, don nedeniyle kiraz bulmakta zorlanan bin kilometre uzaklıktaki bir belediyenin, festival için kendisinden 600 kilogram kiraz talep ettiğini ve bunun da Lapseki kirazının ne denli arandığını gösterdiğini söyledi.
Kiraz üretiminde emeğin, sabrın ve doğru bakımın karşılığını fazlasıyla verdiği Lapseki’de, hasat sezonu hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.