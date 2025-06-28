İkiz Elmasın Hasadı Başladı: Sadece 10 Gün Sürüyor, Kilosu Servet Kazandırıyor

FESTİVALE KİRAZ BURADAN GİTTİ

Tekçe, don nedeniyle kiraz bulmakta zorlanan bin kilometre uzaklıktaki bir belediyenin, festival için kendisinden 600 kilogram kiraz talep ettiğini ve bunun da Lapseki kirazının ne denli arandığını gösterdiğini söyledi.

Kiraz üretiminde emeğin, sabrın ve doğru bakımın karşılığını fazlasıyla verdiği Lapseki’de, hasat sezonu hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.