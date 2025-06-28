Bilimsel Araştırma Son Noktayı Koydu: Mutlu Evliliğin Anahtarı Para mı Sevgi mi?

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Polonya'da yürütülen bir araştırma, eşlerin kamusal alanda birbirlerine gösterdiği sevginin, ilişki memnuniyetini doğrudan artırdığını ortaya koydu. Silezya Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, 450'den fazla kişinin katıldığı bir çalışma kapsamında, kamusal ve özel alandaki sevgi gösterilerinin romantik ilişkiler üzerindeki etkisini inceledi. Çalışmada, el ele tutuşma, sarılma ve öpüşme gibi fiziksel yakınlıkların sadece anlık mutluluk değil, uzun vadeli ilişki doyumunu da artırdığı tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür yakınlıkların genel yaşam kalitesini yükselttiğini, stres düzeyini azalttığını ve bireyin psikolojik iyiliğini desteklediğini belirtiyor. Özellikle sevginin toplum içinde açıkça ifade edilmesi, çiftler arasındaki bağı daha da kuvvetlendiriyor.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmaya Polonya, Nepal ve Endonezya’dan katılımcılar dahil edildi. Bulgular, kamusal alanda sevgi gösterme sıklığının kültürel normlara göre değiştiğini gösterdi. Polonyalı katılımcılar toplum önünde sevgi gösterme konusunda daha rahat davranırken, Endonezyalı bireyler bu konuda daha çekingen kaldı. Ancak her üç ülkede de kamusal sevgi gösterilerinin ilişki memnuniyetini artırdığı ortak sonuçlar arasında yer aldı.

İLİŞKİ DANIŞMANLIĞINA YENİ YAKLAŞIM

Araştırma sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, bu bulguların çift terapileri ve ilişki danışmanlıkları için yol gösterici olabileceğini ifade etti. Toplum içinde sevgi göstermenin, romantik ilişkilerde güveni ve bağlılığı artırabileceğine dikkat çekildi.

Araştırma ayrıca cinsiyet farklılıklarına da ışık tuttu. Daha önceki çalışmalara atıf yapan araştırmacılar, kadınların toplum içinde sevgi göstermeye daha eğilimli olduğunu, erkeklerin ise fiziksel şefkatten daha fazla mahrum kaldıklarını ve bu nedenle sevgi eksikliği yaşama risklerinin daha yüksek olduğunu belirtti.