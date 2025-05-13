Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Nureddin Yıldız' Protestosuna Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Öğrenci Gözaltında

Çocuk evliliklerini ve kadına yönelik şiddeti savunan İlahiyatçı-yazar Nureddin Yıldız, Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak davet edildi.

Yıldız'ın üniversiteye davet edilmesine öğrencilerden tepki geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız’ın yapacağı konuşmayı protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüşün önünü kesen özel güvenlik birimlerine çevik kuvvet polisleri de katıldı.

Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda üniversiteli gözaltına alındı.

NUREDDİN YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda, çocuk yaşta evlilikleri savunarak “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız, bunun yanı sıra, kadınlara yönelik şiddeti de meşrulaştırarak “Allah erkeğe kadını dövme izni veriyor… Erkekler kadınları deşarj olmak için dövüyor, kadınların bunun için şükretmesi lazım. Vurmayın derseniz erkek başka yollarla rahatlar” sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi